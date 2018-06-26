Ульяновск, 26 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов. Его подозревают в получении взятки, сообщает СУ СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицеский

Следствие полагает, что 21 июня 2016 года подозреваемый предложил заместителю директора одной из автозаправочных станций в Димитровграде за 100 тыс. рублей обеспечить «непривлечение компании к административной ответственности». Речь шла о нарушении природоохранного законодательства. По данным следствия, 22 июня предприниматель по перевел указанную сумму на банковскую карту злоумышленника.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июне в Ульяновской области вынесен приговор главе администрации одного из поселений Кузоватовского района. По данным следствия, она заключила договор по оценке стоимости шести муниципальных земельных участков, «обеспечив их оценку по минимальной стоимости», а затем организовала издание соответствующих актов о продаже данных участков своему супругу. По данным СУ СКР, если бы удалось довести действия до конца, то муниципальному бюджету был бы причинён ущерб в 12 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговором суда злоумышленнице назначено 4 года условно.