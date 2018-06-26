Ереван, 26 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. За столом переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию нужна более ответственная и разумная сторона. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя сегодняшние высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева во время военного парада в Баку.

Sputnik Здание МИД Армении

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто исключительно путем мирных переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Неуместно провоцировать войну и демонстрировать военную силу. Это достойно сожаления, если не бессмысленно. Противоречивость языков для внутреннего потребления и за столом переговоров не работает. За столом переговоров мы нуждаемся в более ответственной и разумной переговорной стороне», — написал Мнацаканян.

https://twitter.com/ZMnatsakanyan/status/1011558524768448512

Речь Алиева также прокомментировал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Верховный главком оловянных войск с самым современным оружием штурмует все возможные высоты, а также почту, телеграф и т.д. Народ Азербайджана с прискорбием констатирует: мудрость по наследству не передается», — написал Балаян в Twitter.

https://twitter.com/tbalayan/status/1011529971263856640

Выступая на военном параде в Баку сегодня, 26 июня, президент Азербайджана заявил, что международное право не работает.

«События, происходящие в мире, показывают, что международное право не работает… Нет механизма исполнения решений международных организаций. Фактор силы выступает в качестве главного фактора», — заявил Алиев.

По его словам, «война не закончилась, завершился только первый этап войны».

Ильхам Алиев также пообещал, что «наступит день, когда поднятый над освобожденными от оккупации землями флаг Азербайджана будет показан на военном параде в Баку».

Он также заявил, что в результате проведенной операции были освобождены захваченные в начале 90-х годов одиннадцать тысяч гектаров территории в Нахичеване.

Следует отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера опроверг азербайджанскую информацию о изменении положения боевых позиций Азербайджана и захвате стратегических высот.

По его словам, не может быть и речи о захвате каких-либо стратегических высот со стороны Азербайджана.

«Азербайджан не захватывал каких-то высот. Ничего не изменилось и с точки зрения контроля над территориями. Произошли определенные изменения в вопросе позиций», — сказал Пашинян.