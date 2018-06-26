Калуга, 26 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Через Калужскую область протекает около 2 тыс. рек общей протяженностью более 10 тыс. км, а качество воды основных артерий региона соответствует третьему классу загрязненности. Об этом на заседании регионального правительства заявила министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

По словам Антохиной, на территории области также насчитывается около 350 прудов и водохранилищ. Из них самыми крупными являются Людиновское, Яченское, Брыньское, Милятинское.

«На реализацию водоохранных и водохозяйственных мероприятий в 2017 году было выделено 27,9 млн. рублей, на 2018 год запланировано 37,1 млн. рублей», — подчеркнула министр.

Она отметила, что в 2017 году закончены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на реке Луженке в Куйбышевском районе. В 2018 году на их проведение из федерального, муниципального и областного бюджетов затрачено 9,7 млн рублей. Также начаты работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений нижнего пруда №1 на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского района. Работы планируется провести в 2018 — 2019 годах за счёт средств федерального и областного бюджетов в сумме 11,1 млн рублей.

«В 2018 году будут начаты работы по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Белоусово Жуковского района. Общая стоимость работ на объекте — 13,5 млн рублей, финансирование — за счет средств областного и муниципального бюджетов», — сказала Антохина.

Между тем, согласно ведомственной статистике, неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в реки области, составляют 96% от общего объёма стоков, в водные объекты региона. В итоге более 95% работающих очистных сооружений или не полностью обеспечивают нормативную очистку воды или вообще не очищают сточные воды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угре, Жиздре, Шане Угодке, Страдаловке, Терепец и ряду другим грозит экологическая катастрофа из-за сброса предприятиями и сельхозорганизациями неочищенных сточных вод. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах губит биологические ресурсы водоёмов. Так, по данным специалистов водоемы насыщены азотом, нитритами, железом, сульфатами и нефтепродуктами.