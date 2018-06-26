Махачкала, 26 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. В Дагестане на несанкционированном потреблении газа поймали владельца кирпичного завода. Предприятие по обжигу керамического кирпича, расположенного неподалеку от города Каспийска, с помощью незаконной врезки в газопровод похитило около 76,3 млн кубометров голубого топлива. Общая сумма ущерба составила 478,6 млн рублей, сообщили 26 июня в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Махачкала».

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Беспрецедентное по объему хищение выявили сотрудники УЭБ и МВД РД. В отношении владельца предприятия, который тайно использовал похищенный газ, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Сотрудники газовой компании незаконную врезку ликвидировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Дагестане был обнаружен факт хищения газа, который удивил даже представителей компании «Газпром газораспределение Дагестан». Врезка вела от общей системы газоснабжения республики к газопроводу, принадлежащему компании «Дагнефтегаз».

По данным газовиков, было похищено газа на сумму почти 80 млн рублей. Однако позже АО «Дагнефтегаз» опроверг обвинения в хищении, заявив, что не осуществлял врезку в газопровод в районе республиканского аэропорта «Уйташ».

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