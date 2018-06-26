Рим, 26 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Две трети итальянских подростков в возрасте от 13 до 17 лет играют в азартные игры не реже раза в год, а 36% играют регулярно, не реже раза в месяц, передает во вторник, 26 июня, Il Messaggero со ссылкой на данные опроса, проведенного католической благотворительной организацией Caritas.

Поль Сезанн. Игроки в карты. 1890-1895

Под азартными играми в данном случае понимаются как игровые автоматы, так и лотереи, и тотализаторы. Журналисты называют данные опроса «шокирующими».

Формально несовершеннолетние граждане не могут принимать участия в азартных играх. Фактически же эти игры являются привычной частью их жизни, «благодаря» в том числе и рекламе, отмечает Il Messaggero.

На прошлой неделе вице-премьер нового итальянского правительства Луиджи Ди Майо заявил, что в ближайшее время власти запретят рекламу азартных игр.