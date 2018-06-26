Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Матч между сборными командами Австралии и Португалии состоится в 17:00 сегодня, 26 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи. Этот матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Сочи стадион. Чемпионат мира по футболу

На поле в составе сборной Австралии выйдут вратарь Мэти Райан, защитник Марк Миллиган, нападающие Мэтью Леки, Томи Юрич, Робби Круз, в полузащите — Аарон Муй, Миле Йединак, защитники Азиз Бехич, Джошуа Рисдон, Трейнт Сейнсберри, полузащитник Томми Рогич.

В стартовый состав сборной Перу вошли голкипер Педро Гальесе, защитники Андерсон Сантамария, Мигель Трауко, полузащитник Кристиан Куэва, в нападении — Паоло Герреро, в полузащите — Ренато Тапиа, защитники Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, нападающий Андре Каррильо, полузащитник Йосимар Йотун и нападающий Эдисон Флорес.

Напомним, сборная Австралии находится на третьем месте в своей группе, Перу — на последнем: у них одно и ноль очков соответственно. На первом месте — Франция, которая еще по итогам двух матчей набрала шесть очков, обеспечив себе выход в плей-офф. На втором месте Дания, набравшая в общей сложности четыре очка. Матч Дании и Франции состоится также сегодня, в 17:00, на московском стадионе «Лужники».