Москва, 26 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Появившаяся ранее информация о том, что все переводы на карты физических лиц будут облагаться налогом, не соответствует действительности, убеждён руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе. Об этом он 26 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Никаких изменений в правила контроля за операциями граждан также не вносится, — сказал Капианидзе. — ФНС может запросить информацию о наличии счетов, остатках денежных средств на счетах и выписки об операциях на счетах, но банк предоставляет сведения только на основании мотивированного запроса».

Эксперт пояснил, что, строго говоря, ФНС действительно может заинтересоваться денежными переводами физического лица, но речь, как правило, идёт о крупных денежных суммах при наличии подозрения на незаконные действия.

«Правда, можно отметить, что количество блокировок карт граждан за последнее время увеличилось, но это связано с ужесточившейся политикой банков по контролю за операциями, а не с запросами ФНС», — добавил Капианидзе.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что правительство РФ намерено ввести налог на операции по переводу средств с одной банковской карты на другую. Речь идёт о финансовых операциях физических лиц.

Одновременно с этим обсуждалась другая, также не подтверждённая официальными органами информация о том, что российские банки отныне должны по первому требованию предоставлять в ФНС все сведения о динамике денежных средств на платёжных картах.