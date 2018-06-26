Кострома, 26 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Управляющую одного из шарьинского банка Костромской области признали виновной в хищении 59,5 миллионов рублей приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает областная прокуратура. Приговор в законную силу еще не вступил.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

По данным прокуроров с 2009 по 2016 год жительницы костромской области присвоила около 59,5 миллионов рублей, принадлежащих банку, «давая устные указания кассирам о передаче ей денежных средств». С мая по июнь 2016 года женщина также присвоила 600 тысяч рублей клиента банка, подделав расходно-кассовый ордер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее областное управление МВД сообщало, что в городе Шарье бывший директор филиала банка присвоила за 7 лет работы 63,5 миллиона рублей. Тогда расследование уголовного дела было завершено и передано для рассмотрения в суд.

Недостачу обнаружил представитель кредитной организации после проведения внутреннего аудита. Как выяснили следователи УМВД, в период с 2009 по 2016 годы бывший директор филиала «присваивала деньги непосредственно как из кассы банка, так и со вкладов клиентов».

Чтобы скрыть недостачу экс-директор переводила деньги со счета на счет, «денежные средства исчезали со счетов, но во вкладных книжках появлялись записи об их поступлении».