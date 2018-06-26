Берлин, 26 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Берлине прошла двухсторонняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает 26 июня немецкое информационное агентство DPA.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес и Ангела Меркель

По пяти пунктам Меркель и Санчес смогли договориться, но два вопроса по беженцам по-прежнему остались несогласованными, сказала Меркель в Берлине после встречи с новым главой правительства Испании

«Чтобы прийти к консенсусу по этим вопросам, необходимо еще немного времени», — сказала Меркель.

Санчес заверил канцлера Германии в своей поддержке на предстоящем саммите 28−29 июня. Именно поэтому Меркель настаивает на заключении двусторонних соглашений с отдельными странами ЕС.

«Нам необходимо выработать общий и эффективный европейский ответ. При этом отдельные государства должны иметь возможность вести переговоры от имени всего ЕС», — считают высшие должностные лица.

Меркель в споре с Христианско-социальным союзом (ХСС) о предоставлении убежища заявила, что будут достигнуты или европейские или двусторонние договоренности о приёме беженцев. Если канцлер не добьется результатов на европейском уровне, то глава ХСС и федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер отдаст приказ с 1 июля закрыть границу для зарегистрированных в первичном месте прибывания на территории ЕС беженцев.