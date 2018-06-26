Чебоксары, 26 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Чувашский бройлер». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

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Уголовное дело передано в Чебоксарский районный суд. Следствие полагает, что с сентября по декабрь 2016 года обвиняемый, возглавляя птицефабрику, заключал «на заведомо невыгодных и убыточных» условиях договоры по изготовлению продукции из давальческого сырья, оказанию услуг по инкубации яйца, выращиванию и убою птицы. Ущерб, причинённый предприятию, следствие оценило в 38,5 млн рублей.

Следствие также полагает, что осенью 2016 года обвиняемый заключил соглашение об отступном с контрагентом, у которого была просроченная задолженность перед птицефабрикой.

«Взамен получения своих долговых обязательств на 95 млн рублей акционерное общество на заведомо невыгодных для себя условиях приобрело два земельных участка в Курской области стоимостью около 28 млн рублей. Кроме того, что это была заведомо невыгодная сделка, данные участки были обременены залогом на 95 млн рублей перед третьей фирмой», — сказал Олег Дмитриев.

В результате, по версии следствия, ущерб составил 133 млн рублей, финансовое положение предприятия ухудшилось, и в январе 2017 года Арбитражным судом Чувашии в отношении ОАО «Чувашский бройлер» введена процедура банкротства — наблюдение. Следствие также обвиняет злоумышленника в частичной невыплате зарплаты и уклонении от исполнения пяти судебных актов о взыскании с предприятия задолженности перед кредиторами.

Ранее на форуме прокуратуры Чувашии было отмечено, что с начала года погашен долг перед 200 работниками на сумму более 11 млн рублей на предприятии-банкроте — ОАО «Чувашавтодор», задолженность в размере более 5 млн рублей выплачена работникам ОАО «Чувашский бройлер». С начала года по результатам принятых мер прокурорского реагирования более 600 должностных лиц, допустивших нарушения трудовых прав граждан, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. На основании материалов прокурорских проверок в 2017 году возбуждено 21 уголовное дело, с начала 2018 года — 12 уголовных дел.