Анапа, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Десять детей, прибывших в Анапу пассажирским поездом, попали в больницу с пищевым отравлением. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Южного следственного управления СК на транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

К проверке инцидента приступили Новороссийская транспортная прокуратура и органы Роспотребнадзора. Предположительно, пассажирам поезда № 289 Екатеринбург — Анапа были оказаны услуги ненадлежащего качества.

В поезде в сопровождении взрослых ехали 625 детей, группа направлялась в один из оздоровительных лагерей Анапы. На вокзале сопровождающие обратились к медикам, рассказав о жалобах некоторых детей на боль в животе.

Дети госпитализированы в городскую детскую поликлинику Анапы с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решением суда до конца лета был закрыт детский лагерь «Ласпи» в Севастополе.

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