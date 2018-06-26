Дортмунд, Германия, 26 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Дортмунде три стоящих на учёте в полиции правых экстремиста напали на мужчину еврейской национальности. Нападение сопровождалось оскорблениями и угрозами, сообщает 25 июня газета Franfurter Allgemeine.

Newpittsburghcourieronline.com Немецкие неонацисты

Инцидент произошёл в немецком городе Дортмунде днём на одной из центральных улиц. Один из нападающих пытался ударить потерпевшего кулаком в лицо, но тот смог отразить удар. После инцидента все трое преступников скрылись, но спустя несколько часов правонарушители и присоединившийся к ним ещё один неонацист снова напали на молодого человека уже в другом месте, продолжая оскорблять и унижать потерпевшего. Один из них кинул жертве в лицо зажигалку. В это время четвёртый радикал вскидывал руку в нацистском приветствии.

Служба полиции по охране государства расследует происшествие. Свидетели дали показания. Преступники были идентифицированы как крайне правые радикалы, двое из которых проживают в Дортмунде, а третий в городе Швельм, четвертый участник инцидента все ещё разыскивается.