Ярославль, 26 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. 26 июня комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложение правительства Ярославской области выделить 3,2 млрд рублей на завершение реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта Туношна. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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В настоящее время в Совфеде проходят дни Ярославской области. Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, деньги требуются на расширение взлётно-посадочной полосы в «Туношне» с 44 до 60 метров для приёма крупнофюзеляжных пассажирских самолётов, реконструкцию рулёжек, создание дополнительных стоянок и объектов охраны объектов инфраструктуры.

По словам присутствовавшего на заседании комитета замглавы Минтранса РФ Сергея Аристова, ведомство уже одобрило проект, с той лишь оговоркой, что деньги на строительство терминала областное правительство должно будет найти самостоятельно.

«Ярославский аэропорт — важный транспортный узел. Развитие инфраструктуры позволит региональному воздушному порту существенно расширить свои возможности по приему пассажирских и грузовых судов и войти в число крупнейших аэропортов страны», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Сенаторы рекомендовали федеральному правительству выделить необходимые средства для реализации проекта.