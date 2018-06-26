Грозный, 26 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности мэра Грозного 26 июня назначен Ибрагим Закриев. Ранее он занимал должность первого заместителя правительства Чечни. Кресло главы Грозного освободилось после того, как бывший мэр Муслим Хучиев был назначен на должность премьер-министра Чечни, вместо Абубукара Эдельгириева, назначенного советником президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Ибрагиму Закриеву 26 лет, он приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову — сыном его сестры Зулай Кадыровой. Его отец Салман Закриев занимает пост первого заместителя председателя парламента Чечни, пишет «Кавказский узел».

Ибрагим Закриев начинал свою карьеру в должности помощника главы Чечни, заместителя и руководителя управления делами главы и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня бывший мэр Грозного Муслим Хучиев был назначен на должность главы правительства Чечни. Его кандидатуру, предложенную на этот пост Рамзаном Кадыровым, одобрил республиканский парламент.

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