Москва, 26 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Эксперты Народного фронта начали эту работу еще до подписания поручения и уже собрали первые предложения по решению проблем в правоприменении статей об экстремизме.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Четвертого июля они проведут экспертное совещание, где эту тему обсудят представители научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда РФ и иные эксперты.

В ходе встречи эксперты Народного фронта обсудят имеющийся в законодательстве РФ понятийный аппарат, особенности привлечения к ответственности за правонарушения экстремисткой направленности в интернете, ответственность за «репост» и «лайк» материала, который был признан экстремистским, за распространение нацистской символики без целей пропаганды, проблемы экспертной оценки экстремистских материалов и экстремисткой деятельности и другие вопросы.

7 июня во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответе подчеркнул, что необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. При этом он отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и попросил Народный фронт подключиться к работе над решением проблем в этой сфере.

После «Прямой линии» эксперты и юристы Народного фронта, а также представители «Молодежки ОНФ» обсудили эту тему с Сергеем Шаргуновым и журналистом Екатериной Винокуровой, которая посвятила этой проблеме ряд статей.

26 июня глава государства подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Ответственными за исполнение поручения определены руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

«Следующим нашим шагом по исполнению поручения президента станет большое экспертное совещание 4 июля на площадке ОНФ, куда мы пригласили представителей правоохранительных органов и органов судебной власти, Роскомнадзора, ученых из МГУ, МГЮУ им. О. Кутафина, Университета прокуратуры РФ, Всероссийского НИИ МВД России, адвокатов, журналистов. Необходимо понять, где на практике происходят перегибы и какие формулировки положений законодательства создают для этого благоприятную почву. Наша задача — предотвратить случаи, когда под ответственность попадают, к примеру, люди, разместившие у себя в соцсети фотографию с Парада Победы 1945 года, где на флагах побежденного противника изображена свастика. Есть и другие абсурдные примеры применения «экстремистских» статей. Предложить меры по пресечению подобных ситуаций мы и намерены в первую очередь», — сообщила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Она отметила, что эта тема активно обсуждалась и в кулуарах Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде в марте этого года. В Центр правовой поддержки журналистов ОНФ неоднократно обращались региональные журналисты, которые столкнулись с подобными ситуациями.