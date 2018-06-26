Севастополь, 26 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Балаклавский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении ходатайства, направленного руководством «Детского оздоровительного лагеря «Ласпи», в котором ранее массово отравились отдыхающие, о досрочном прекращении приостановления деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Закрыто

«В основу принятого решения положено отсутствие результатов лабораторных исследований и заключения территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю, которые могли бы свидетельствовать об устранении ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня из лагеря был госпитализирован 21 человек с кишечной инфекцией. После этого Балаклавский районный суд закрыл «Ласпи» на 70 дней за нарушение санитарного законодательства.

Помимо этого, 26 июня стало известно об очередном отравлении детей в детском лагере «Чайка».