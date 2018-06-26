Москва, 26 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Компания Mercedes отзывает в России 362 автомобиля С-класса и Е-класса из-за проблем с креплениями спинок передних сидений, об этом 26 июня сообщила пресс-служба «Росстандарта».

Интерьер Мерседеса

Под отзывную кампанию попали машины, проданные в России в 2017 и в 2018 годах. Их VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта. В компании выяснили, что спинки передних сидений автомобиля могут быть не зафиксированы с правой стороны. В сервисных центрах специалистами при необходимости будут заменены рамы спинок передних сидений.

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Напомним, 22 июня 2018 года Росстандарт сообщил об отзыве в России 14 автомобилей Wrangler. Причиной отзыва стало ПО, из-за которого не должным образом работает коробка передач.