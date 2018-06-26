Москва, 26 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. До конца текущего года власти Москвы намерены построить 21 объект образования, сообщил 26 июня журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Новая школа

По его словам, в Москве планируется построить 12 детских садов на 2525 мест, а также пять школ на 3575 мест и четыре пристройки к ним на 1350 мест.

Чиновник напомнил, что с начала года в Москве уже введены в эксплуатацию два детских сада на 650 мест в Южном Бутово и Некрасовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в жилом комплексе на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) завершено возведение монолитной конструкции школы-гиганта на 2500 мест.

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