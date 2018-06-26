Рязань, 26 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В Рязани в ближайшее время могут появиться еще три платные парковки. Документ, который содержит соответствующие изменения, рассмотрели 26 июня депутаты гордумы на заседании комитета по бюджетам и налогам, сообщила пресс-служба гордумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Парковка в городе

Новые платные парковки могут появиться на улице Петрова, а также на Соборной площади и площади Свободы.

«Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Рязанской городской думы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая платная парковка в Рязани начала работать летом 2016 года. После в администрации города заявили, что эксперимент был признан удачным: ситуация с дорожным движением улучшилась. Поэтому было принято решение постепенно увеличивать количество мест на платных парковка. В марте 2018 года сообщалось, что платные парковки принесли в 2017 году бюджету города 6,7 млн рулей. Около 6 млн в казну перечислили нарушители, еще примерно 700 тыс. рублей — оператор.