Данилов, Ярославская область, 26 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. На Советской площади Данилова Ярославской области в День молодежи стартует пижамный забег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

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Молодежный центр «Бригантина» решил провести в рамках празднования Дня молодежи необычный забег. Он родился как нечто среднее между «пижамными вечеринками» и забегами невест. Дистанция — один километр.

«У нас просто пижамный забег, кто в каком виде выйдет — этого мы не ограничиваем. Возраст участников от десяти лет и старше. Мы решили, что километр это не так много и мы не устраиваем каких-то гонок, у нас просто комичный забег, который по силам и десятилетним», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель МБУ «МЦ «Бригантина» Оксана Бухвалова.

После пробежки, все участники забега получат медали. Победителя принципиально выявлять не будут, но призы за лучшие костюмы или стили бега вполне возможны.