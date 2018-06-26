Рим, 26 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В центре внимания итальянских СМИ во вторник, 26 июня — визит в Ватикан президента Франции Эммануэля Макрона. «Лицемер Макрон пообещал папе гуманитарные коридоры для мигрантов» — с таким заголовком рассказывает о встрече в Апостольском дворце Il Giornale.

Иван Шилов ИА REGNUM Итальянские СМИ

В последние недели, когда в Европе обострился миграционный кризис, президент Франции неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес итальянских властей (в частности, называл их «прокаженными») — но при этом Франция, критикуя Италию за отказ принимать нелегальных мигрантов, не сделала этого и сама.

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Il Giornale в данном случае выступает на стороне своего вице-премьера Маттео Сальвини, который прокомментировал в Facebook визит французского президента следующим образом:

«Господин Макрон сегодня в Риме с визитом. Он, безусловно, сможет принять всех беженцев к себе. Он ведь хороший, не то что мы».