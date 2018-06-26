Вместо свалки: архангельский экотехнопарк начнут создавать в этом году
Архангельск, 26 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Строительство экотехнопарка в Архангельской области начнется уже в 2018 году. Ввод первой очереди объекта запланирован на 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Северодвинска со ссылкой на представителя ГК «Чистый город», которая займется строительством комплекса.
Напомним, экотехнопарк планируется разместить недалеко от Северодвинска. Объект будет рассчитан на несколько муниципальных образований: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Приморский район. В состав экотехнопарка войдут: мусоросортировочный комплекс, полигон для размещения ТКО и промышленных отходов, установки по обезвреживанию отходов и площадка для биокомпостирования. Предполагается, что местом строительства экотехнопарка будет территория в районе Рикасихи недалеко от Северодвинска.
Инвестор уже выразил готовность профинансировать проект, его стоимость пока не сообщается.
Ввод комплекса предполагает и изменение тарифа для населения. Насколько это ударит по карману жителей вышеуказанных населенных пунктов, пока не известно.
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Добавим, что сегодня на действующих ныне свалках захоранивается около 95 процентов отходов. После ввода в эксплуатацию парка этот показатель должен упасть до 45%.
Напомним, о том, что в области остро стоит проблема бесчисленных свалок, губернатор Игорь Орлов заявил еще три года назад. Тогда же он дал поручение региональному минприроды провести работу по созданию межмуниципальных мусороперабатывающих комплексов.