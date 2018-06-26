Севастополь, 26 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Положительные заключения о соответствии санитарным нормам от территориального управления Роспотребнадзора получили только 11 севастопольских пляжей из 31. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Положительные заключения о соответствии санитарным нормам получили пляжи «Андреевка», «Любимовка-1», «Любимовка-2», «ТОК им. Мокроусова», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Солнечный», «Парк Победы», «Городской», «Мраморный», «ОСК Альбатрос», — отметили специалисты Роспотребнадзора.

В адрес правительства города направлена соответствующая информация.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения правительства Севастополя Александр Веселков сообщал, что к работе в купальный сезон готовы 29 из 31 пляжа. На недавнем заседании городского правительства губернатор Дмитрий Овсянников потребовал еженедельной проверки пляжей на соответствие всем необходимым нормам.