Липецк, 26 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Ученые Уральского федерального университета обнаружили первый осколок каменного метеорита, который на прошлой неделе упал в Липецкой области. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Обломок метеорита

Как сообщили в пресс-службе вуза — это небольшой трехсантиметровый фрагмент. Сейчас на месте его падения продолжаются поисковые работы.

Рано утром 21 июня яркую вспышку в небе увидели жители сразу нескольких областей. Полёт метеорита зафиксировала и камера видеорегистратора.

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