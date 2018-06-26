Москва, 26 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Новым полпредом президента России в Уральском ФО стал Николай Цуканов. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Kremlin.ru Николай Цуканов

Соответственно, Цуканов освобождён от нынешней должности. Напомним, с 25 декабря 2017 года он был помощником главы государства.

О том, что отставка Холманских неизбежна, а вместо него назначат именно Цуканова, слухи ходили примерно месяц. Теперь такой сценарий стал реальностью. Возможно, он задержится на Урале на многие годы. Кто же он, новый уральский полпред?

О Цуканове известно, что он родился 22 марта 1965 года в Калининградской области. В 2005 году возглавил Гусевский городской округ. Был избран населением. С января 2009 по сентябрь 2010 года был главой Гусевского района. При нём район был признан самым эффективным в регионе. Затем возглавил всю область и руководил ею до 28 июля 2016 года.

25 декабря 2017 его назначили помощником президента. А перед этим, с 28 июля 2016, он возглавлял Северо-Западный ФО. То есть можно сказать, что опыт руководства федеральным округом, пусть и небольшой, у него есть.

А Игорь Холманских покидает выстроенный при Николае Винниченко дворец полпреда. Возможно, скоро станет известно о его новом назначении. Ньюсмейкеры пророчат ему высокую должность в корпорации «Ростех».