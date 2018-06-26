В результате ДТП в Казахстане погибли четыре человека
Усть-Каменогорск, Казахстан, 26 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Казахстане на автомобильной трассе между Усть-Каменогорском и Тарбагатайским районом Восточно-Казахстанской обаласти произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, сообщает 26 июня издание Аltaynews со ссылкой на очевидцев происшествия.
По данным издания, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Погибли оба водителя и две женщины. Очевидцы сообщают, что один из водителей работал таксистом в Тарбагатайском районе. В результате происшествия пострадали также три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Астане стартовал пилотный проект «Ночной суд», в рамках которого дела о нарушении правил дорожного движения рассматриваются с 18:30 до 22:00.