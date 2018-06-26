Усть-Каменогорск, Казахстан, 26 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Казахстане на автомобильной трассе между Усть-Каменогорском и Тарбагатайским районом Восточно-Казахстанской обаласти произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, сообщает 26 июня издание Аltaynews со ссылкой на очевидцев происшествия.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

По данным издания, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Погибли оба водителя и две женщины. Очевидцы сообщают, что один из водителей работал таксистом в Тарбагатайском районе. В результате происшествия пострадали также три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Астане стартовал пилотный проект «Ночной суд», в рамках которого дела о нарушении правил дорожного движения рассматриваются с 18:30 до 22:00.