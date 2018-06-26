Москва, 26 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В России образовалась компрадорская элита, зажравшаяся и слишком далёкая от народа. Об этом 26 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политический консультант Нурали Латыпов, комментируя слова писательницы Людмилы Улицкой о России как о стране, превращающейся в мировую провинцию.

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР Избалованная фифа

«А кто сказал, что слово провинция имеет негативный оттенок? — сказал Латыпов. — В провинции живут самые чистые и честные люди. Что касается уничижительного термина «провинция», то в России образовалась компрадорская элита. Зажравшаяся. Слишком узок был круг этих людей. Слишком далеки они от народа. Нельзя так отделяться. Нужно с народом быть ближе знакомым».

Напомним, что заявление писательницы Людмилы Улицкой об отсталости РФ уже раскритиковали такие известные деятели, как режиссёр Владимир Бортко, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов («Единая Россия») и другие.