Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 14:40 — ИА Регнум. С начала года средняя заработная плата работников предприятий Ростовской области составила 28 тыс. 930,4 рубля. Как информирует Ростовстат, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 10,7%.

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Среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций в январе-апреле 2018 года, составила 1 млн 90,4 тыс. человек.

Напомним, в 2017 году среднемесячная номинальная зарплата на Дону составила 28 тыс. 83 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,8%.