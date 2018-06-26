Киев, 26 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и премьер-министр Владимир Гройсман 26−27 июня осуществят рабочий визит в Данию для участия во Второй Международной конференции по вопросам реформ на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Мероприятие состоится в Копенгагене, согласно официальной информации, в работе конференции примут участие главы и представители внешнеполитических ведомств более чем 40 государств, руководители международных организаций и финансовых институтов.

Главная цель конференции — ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, «а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути».

В рамках визита уже состоялись переговоры Гройсмана с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

«Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран», — говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Подчеркивается, что Гройсман и Расмуссен также выразили готовность активизировать экономическое сотрудничество двух стран и «активно взаимодействовать в вопросах противодействия гибридной агрессии». Также Украина считает Данию одним из приоритетных рынков в рамках экспортной стратегии и готова содействовать реализации проектов датских компаний в энергосбережении.

В настоящий момент Дания «рассматривает и анализирует» запрос от строителей «Северного потока — 2» с точки зрения законодательства, явно затягивая выдачу соответствующего разрешения. По состоянию на июнь 2018 года Дания остается единственной страной, до сих пор не выдавшей разрешение на строительство газопровода.

«Северный поток — 2» будет достроен в ближайшее время. Потому что после того, как Гройсман и Климкин презентуют свои «реформы», единственное, что останется правительству Дании, разрешить строительство», — иронизирует украинский эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя визит.

По мнению политолога, такого надругательства над логикой и здравым смыслом со стороны украинских чиновников датские министры попросту не выдержат.