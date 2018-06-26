Москва, 26 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Игорь Щёголев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Указ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе» подписал 26 июня президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

premier.gov.ru Игорь Щеголев

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Щеголева Игоря Олеговича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Ранее Щеголев занимал должность помощника президента.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2017 года этот пост занимал Алексей Гордеев, до этого почти девять лет работавший в должности губернатора Воронежской области. В мае этого года Гордеев получил назначение на пост вице-премьера правительства Российской Федерации.