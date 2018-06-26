Турин, Италия, 26 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» приостановил переговоры с московским ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Soccer.ru Александр Головин

Согласно информации издания, решение о приостановке переговоров принято из-за повышения цены на игрока, который выступает на чемпионате мира в составе сборной России.

Также на сегодняшний день клуба не могут договориться о сумме трансфера. Кроме того, футболистом интересуются другие клубы, такие как «Челси» и «Арсенал».

Читайте также: «Ювентус» предложил ЦСКА за Головина €20 млн

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сделал несколько предложений по Головину. В частности, за игрока предлагалось €20 млн плюс процент от дальнейшей продажи игрока. В ЦСКА оценивают стоимость Головина в €30 млн.

Отмечается, что руководство туринского клуба не отказались от идеи приобрести футболиста сборной России и может возобновить переговоры через некоторое время.

Читайте также: «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину — СМИ