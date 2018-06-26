Москва, 26 июня, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Полпред президента России в Уральском ФО Игорь Холманских отправлен в отставку. Указ подписал Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Холманских

Новое место работы Холманских не указано.

Преемником Игоря Холманских стал Николай Цуканов. О нём известно, что ранее он возглавлял Калининградскую область, а в 2017 году стал помощником президента России.

Напомним, Холманских возглавлял Уральский ФО с мая 2012 года.