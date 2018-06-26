Москва, 26 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Писательница Людмила Улицкая не права, когда говорит о культурной отсталости России, считает известный режиссер Владимир Бортко. Об этом он заявил 26 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна»

«А в чём мы отстаем? В чём это отставание? — поинтересовался режиссер «Собачьего сердца». — Кто его измерял в культуре? Идея, которую высказала госпожа Улицкая, в России существует лет двести. Если не более».

Кроме того, Бортко отметил, что проходящий сейчас в России чемпионат мира по футболу «прекращает всякие разговоры об изоляции и захолустной провинции».

«Да, у нас была масса себяругателей, — признал режиссер. — Как ни странно, это и от религии, которую мы исповедуем. Мы впитали это. Не выделяться. Мы склонны себя ругать. Это наш менталитет. Но мы устроены так, что за други своя можем жизнь отдать. Отставание историческое весьма сомнительное. Оно другое в силу устройства и экономического развития страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, писательница Людмила Улицкая в интервью каналу «112 Украина» заявила, что Россия отстала в развитии от цивилизованной Европы примерно на 150 лет.

«Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая ещё живёт в Средневековье», — сказала Улицкая.

По мнению Улицкой, Россия превращается в мировую провинцию и идёт поперёк «цивилизационного процесса».