Москва, 26 июня, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В России значительно снизилось количество фирм-«однодневок». С 2016 года снижение числа компании, которые занимались агрессивным налоговым планированием, снизилось в пять раз. Если в 2016 году фирм-«однодневкок насчитывалось 1 млн 649 тыс. компаний, это примерно 34,2% от общего количества юрлиц, то на сегодняшний день таких фирм 309 тыс. 540, это 7,3% от числа юрлиц, зарегистрированных в России. Об этом сегодня, 26 июня, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Таким образом, по словам Мишустина, экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы. Это произощло в результате внедрения новых методов — целого комплекса мероприятий совместно с правоохранительными органами, с Центробанком РФ и с Росфинмониторингом.

Кроме того, фирмы-«однодневкок исключены из реестра официальных юридических лиц, потому что законодательство поправили в 2016 году, и исключили из данного реестра более чем 1 миллион 300 тысяч недействующих компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) представила материалы, согласно которым количество фирм-однодневок снизилось до 7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц. ФНС сообщает, что это самый низкий уровень за историю современной России.

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