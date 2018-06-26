Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Ростовском областном перинатальном центре родилась вторая в 2018 году тройня. Девочки появились на свет 1780, 1350 и 1650 граммов, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве здравоохранения 26 июня.

Даниэль Николай Ходовецкий. Роды. 1797

Многоплодная беременность, говорят специалисты, — это всегда большой риск и для мамы, и для малышей. Поэтому около месяца мама вместе с дочерьми находилась под наблюдением специалистов. За время пребывания в перинатальном центре новорождённые окрепли — девочек выписали с массой тела более 2000 граммов каждая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая в 2018 году тройня появилась на свет накануне Международного женского дня в Ростовском перинатальном центре. Первыми у жительницы Мартыновского района родились две девочки (2550 и 2450 граммов соответственно), а потом мальчик — 2200 граммов.

Читайте также: Нелёгкий труд — подарить жизнь