Омск, 26 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В ходе пленума омского обкома КПРФ, состоявшегося 26 июня, коммунисты приняли решение, что не будут выдвигать своего кандидата для участия в предстоящих губернаторских выборах и поддержат действующего главу региона, справоросса Александра Буркова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Местные массмедиа уточняют, что представители КПРФ даже предложили Александру Буркову услуги своей типографии.

«Это то, чем мы можем вам помочь — наши мощности в печати», — цитирует «Город 55» типографиста обкома.

Таким образом, КПРФ стала третьей партией, поддержавшей действующего руководителя Омской области. Ранее решение о его поддержке приняли единороссы, также ожидается, что аналогичное решение в ходе партконференции озвучит региональное отделение «Справедливой России».

Бурков, кстати, является справороссом, однако на выборы губернатора Омской области идёт как самовыдвиженец.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, партия ЛДПР выдвинула своего кандидата в губернаторы Омской области. Им стал депутат горсовета Омска Алексей Ложкин. 25 июня он принёс документы в облизбирком.

Также документы в избирком предоставили врио губернатора Омской области Александр Бурков и самовыдвиженец Анатолий Соловьёв.

Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября 2018 года.