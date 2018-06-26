Москва, 26 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом, которую уже давно ждём мировое сообщество, главы двух государств, скорее всего, затронут вопросы международной безопасности и стабильности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трам

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Кроме того, по его словам, обязательно будут обсуждаться и двусторонние отношения, а также разоруженческая тематика.

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Дональд Трамп и Владимир Путин ни о чём не договорятся — прогноз

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп допускает вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле 2018 года. Ранее главы двух государств неоднократно в личном разговоре обсуждали вопрос о возможном месте проведения переговоров, однако до сих пор никаких конкретных дат и мест не называлось. В Кремле заявили, что говорить об этом пока рано и обещали сообщить официальную информацию сразу, как только «будут готовы».