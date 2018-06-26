Москва, 26 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Миллиардер Михаил Прохоров выиграл суд о защите чести и достоинства у блогера Алексея Навального. Теперь последний обязан выплатить владельцу группы «ОНЭКСИМ» символическую сумму в 1 рубль, сообщили в Люблинском районном суде Москвы.

Цитата из х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасёв. 1959. СССР Конфликт

Таким образом, очередное опубликованное «расследование» Навального о коррупционной связи между вице-премьером правительства РФ Александром Хлопониным и миллиардером Михаилом Прохоровым окончилось для блогера проигрышем в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «борец с коррупцией» опубликовал «разоблачение» сделки по приобретению Прохоровым виллы в Италии у Александра Хлопонина. Навальный утверждал, что покупка не стоит потраченных на неё €35,5 млн, поэтому такое вложение Прохорова является скрытой взяткой.

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