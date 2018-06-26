Астана, 26 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Казахстан не намерен снижать суточную добычу нефти в республике в рамках сделки ОПЕК+, сообщает 26 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, текущий объем суточной добычи нефти составляет 1,8 млн баррелей. Он сохранится до конца 2018 года. Министр напомнил, что, согласно сделке ОПЕК+, суточный объем добычи в Казахстане не должен превышать 1,68 млн баррелей.

Превышение уровня добычи Бозумбаев объяснил тем, что соглашение Астана подписывала при условии нераспространения сокращения на месторождение Кашаган.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что в третьем квартале 2018 года в рамках сделки ОПЕК+ планируется повысить уровень добычи нефти.