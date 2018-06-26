Париж, 26 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Выставка «Пикассо и танец» в опере Гарнье продлится до 16 сентября и предлагает посетителям увидеть около 130 работ, документов, фотографий, костюмов и элементов балетных украшений, мало показанных во Франции. Об этом сообщает Le Point.

Пабло Пикассо. Танец (фрагмент). 1925

«Танец, представленный в работах, и сотрудничество с другими балетами — две основные темы выставки», — объясняет Бэренгер Эно, со-куратор выставки.

Сотрудничество Пабло Пикассо с «Русским балетом» Сергея Дягилева началось в 1916 году для создания «Парада», либретто Жана Кокто.

«Помимо рабочих отношений, художник выстраивает прочные узы дружбы», — добавляет Бэренгер Эно.

Пабло Пикассо выстраивает отношения с танцовщицей Ольгой Хохловой и женится на ней в 1918 году. Рисунки и фотографии свидетельствуют об их зарождающейся любви.