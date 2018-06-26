Барнаул, 26 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Не успел Алтайский край оправиться от урагана, накрывшего три города и пять сельских территорий, как синоптики передали новый шторм-прогноз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)

Новые природные катаклизмы ожидаются в регионе днём 27 июня. Синоптики не исключают, что завтра на Алтае вновь будут сверкать молнии, лить дожди (местами сильные ливневые — с градом). Усиление ветра при этом составит до 19−24 метров в секунду.

Главное управления МЧС России по Алтайскому краю просит не забывать граждан о правилах безопасности в условиях сильного ветра и грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер бушевал в регионе 23 июня. Не прошло и часа, как небо над Барнаулом в тот субботний вечер стало свинцовым, а потом и вовсе наступила ночь. После первых же разрядов молний в городе погасло электричество. Дождевой водой забило насосную станцию Водоканала, появились проблемы с водоснабжением. Под напором сильного ветра повалило сотни деревьев и башенный кран. Спасти находившегося в его кабине 50-летнего строителя не удалось.