Москва, 26 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. После входа 20 июня в акваторию Чёрного моря судно Pioneering Spirit продолжило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает 26 июня пресс-служба оператора проекта.

Прокладка Турецкого потока

Отмечается, что на сегодняшний день завершены все подготовительные работы, проверено и налажено оборудование для трубоукладки, а со дна Черного моря поднят оголовок второй нитки газопровода, ранее погружённый на глубину в 2170 метров. В настоящий момент Pioneering Spirit продолжает движение в сторону турецкого берега.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня представитель компании «Турецкий поток» Аслы Эсен заявила, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, направляющееся из Роттердама в Чёрное море, поможет ускорить работы по прокладке газопровода из России в Турцию.

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