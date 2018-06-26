Уфа, 26 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Уфимский суд проверяет информацию о действиях судьи, очертившей зал заседаний дорожкой из соли. Об этом 26 июня сообщает «Авторадио».

Просыпанная соль

Местные издания 25 июня опубликовали снимки из зала суда, запечатлевшие дорожки из белого порошка на полу помещения. Вопросы участников процесса о поведении судьи остались без ответа.

Истцы намерены требовать для судьи Наили Идиатовой психиатрической экспертизы, сообщила радиостанции «Говорит Москва» правозащитница Альмира Жукова. Поступок судьи она назвала «нездоровым».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Ленинском районном суде Уфы рассматривалось дело о загрязнении питьевой воды одним из предприятий. В суд с жалобой на завод обратились местные жители.