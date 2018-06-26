Мадрид, 26 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Полиция и Гражданская гвардия Испании проводят масштабную операцию против одной из крупнейших преступных структур в стране — армянской мафии, пишет газета El Mundo 26 июня.

Compromat.ws Один из задержанных во время спецоперации

На сегодняшний день арестованы не менее 100 человек, на свободе остаются еще около сорока членов преступной группировки. В операции, проводимой в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Мадриде и других городах, задействованы более тысячи агентов. Суд выдал 73 ордера на обыск, конфисковал имущество, заблокировал счета подозреваемых. Выдано также пять международных ордеров на арест.

Арестованным вменяется в вину создание преступной организации, незаконный оборот наркотиков, контрабанда табака, отмывание денег, коррупция, угрозы и вымогательство, покушения на убийство — всего 13 преступлений. Их деятельность выходит за пределы Испании и не ограничена государственными границами в Европе.

Источники в полиции признают, что эта мафиозная структура стала настоящим кошмаром для испанской безопасности. Расследование началось в 2016 году после убийства двух грузинских мафиози из противоборствующей группировки.