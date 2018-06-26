В Испании арестованы 100 членов армянской мафии
Мадрид, 26 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Полиция и Гражданская гвардия Испании проводят масштабную операцию против одной из крупнейших преступных структур в стране — армянской мафии, пишет газета El Mundo 26 июня.
На сегодняшний день арестованы не менее 100 человек, на свободе остаются еще около сорока членов преступной группировки. В операции, проводимой в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Мадриде и других городах, задействованы более тысячи агентов. Суд выдал 73 ордера на обыск, конфисковал имущество, заблокировал счета подозреваемых. Выдано также пять международных ордеров на арест.
Арестованным вменяется в вину создание преступной организации, незаконный оборот наркотиков, контрабанда табака, отмывание денег, коррупция, угрозы и вымогательство, покушения на убийство — всего 13 преступлений. Их деятельность выходит за пределы Испании и не ограничена государственными границами в Европе.
Источники в полиции признают, что эта мафиозная структура стала настоящим кошмаром для испанской безопасности. Расследование началось в 2016 году после убийства двух грузинских мафиози из противоборствующей группировки.