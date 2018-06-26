Москва, 26 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Москве возрос интерес мигрантов к легальной работе по патентной системе. Об этом заявил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Департамента 26 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам главы департамента, это говорит о том, что легальная работа по патенту стала нормой для мигрантов, приезжающих на заработки.

«Результаты деятельности Миграционного центра Москвы за январь-май нынешнего года свидетельствуют об увеличении интереса трудовых мигрантов к легальной работе в экономике города. Количество выданных патентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20%, а число повторных обращений за патентом достигло 62%», — заявил он.

Ефимов отметил, что за январь-май 2018 года в Многофункциональном миграционном центре Москвы было выдано 208 тыс. трудовых патентов, что в пересчёте на каждый день составляет 1,4 тыс. выданных патентов. При этом повторные обращения трудовых мигрантов за патентами по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 9 процентов. Всего столица за указанный период получила в бюджета города 7,7 млрд рублей, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году

По словам главы Департамента, ММЦ показал себя как единственный способ получения помощи при выходе мигрантов на московский рынок труда. Используя услуги Центра, мигранты могут самостоятельно получить патент, продлить его действие или совершить ежемесячный платёж. Вдобавок к этому, удобный и понятный принцип работы Центра пресёк деятельность многих посреднических фирм, деятельность которых носила нелегальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Московской городской думы приняли проект закона, согласно которому наказание для посредников незаконной миграции будет ужесточено. Речь идёт о таком виде содействия, как помощь в получении поддельных справок и трудовых патентов для мигрантов, а также представление нелегальным мигрантам возможности передвижения по территории РФ. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе — так, некоторые эксперты выказали опасение, что введение дополнительной уголовной ответственности может затруднить пребывание иностранных граждан в России.

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