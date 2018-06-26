Москва, 26 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения в прессе о месте возможного проведения саммита РФ-США.

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Его спросили о том, мог бы он прокомментировать информацию о переносе саммита из Австрии в другую страну, на что представитель Кремля сказал: «Нет, не мог бы».

Ранее СМИ сообщали, что страной, принимающей российско-американский саммит, могли бы стать Австрия. При этом главное мероприятие саммита якобы было запланировано на 15 июля. Позднее британская газета Financial Times сообщала, президенты двух стран встретятся не в Австрии, а в другой стране.

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