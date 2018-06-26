Москва, 26 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Контроль за исполнением поручений, которые президент РФ дал по итогам прямой линии, будет осуществляться по уже проработанной схеме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля отметил, что для каждого поручения глава государства устанавливает конкретные сроки реализации, а также ответственных лиц, которые будут следить за ходом его выполнения. По словам Пескова, «контроль за ходом реализации этого перечня поручений — это устоявшаяся и доказавшая свою эффективность практика».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам общения с гражданами в формате прямой линии, которая состоялась 7 июня 2018 года, президент России Владимир Путин дал 15 распоряжений. В частности, ФАС поручено организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а МВД и Минтруда — упростить порядок получения иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. Также правительство Ростовской области должно оказать содействие беженцам с юго-востока Украины, а власти Ставрополья решить проблему жилищных сертификатов.