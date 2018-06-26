Архангельск, 26 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Власти Архангельской области намерены до 2020 года построить 16 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и приобрести шесть модульных ФАПов, сообщает 26 июня пресс-служба региональной администрации.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Медицина на селе

Отмечается, что 16 пунктов построят из областного бюджета, на эти цели будет выделено 152 млн рублей, еще шесть модульных будут приобретены за счет федерального финансирования.

«Улучшение первичной медицинской помощи — одна из важнейших задач, стоящих перед государством в целом и регионами в частности», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

До конца 2018 года запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лисестрово» в деревне Окулово Приморского района. До конца 2020 года планируется построить новые здания в Вельском, Коношском, Плесецком, Устьянском, Шенкурском, Котласском, Каргопольском и Няндомском районах.

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