Новокузнецк, Кемеровская область, 26 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Год от года состояние муниципальных теплосетей Новокузнецка только ухудшается. Об этом свидетельствует всё большее количество повреждений на трубопроводах, выявленных в период гидравлических испытаний. Со временем наследие советских времён ещё больше обветшает и может случиться так, что вынужденные перерывы с теплом и горячей водой начнутся не только летом, но и зимой. Именно поэтому специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) уже сейчас заговорили о необходимости инвестиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Georg Pik Аварийная. Теплосеть

Согласно официальной информации СГК, 25 июня 2018 года в Центральном районе Новокузнецка во время гидравлических испытаний на муниципальных тепловых сетях у ТЦ «Сити-Молл» вырвался фонтан воды, высота которого достигала четырёхэтажного дома. Комментируя это ЧП, в СГК, в частности, отметили, что только по счастливому стечению обстоятельств никто из прохожих не пострадал.

«Повреждёнными оказались несколько автомобилей, припаркованных к торговому центру», — информируют в СКГ.

Всего же за восемь дней проведения испытаний сетей повышенным давлением на полукилометровом участке по улице Кирова (от магазина «Орбита» до кольца Универбыта), было зафиксировано пять крупных повреждений.

«Мы считаем, что нужно полностью менять трубопровод диаметром 500 мм протяжённостью 520 метров, чтобы в дальнейшем исключить здесь возможные аварии», — заявил главный инженер Межрегиональной теплосетевой компании (входит в Сибирскую генерирующую компанию) Константин Дьячков.

По его словам, если бы такой порыв произошёл зимой, то последствия могли оказаться куда серьёзнее, а поскольку трубопровод муниципальный, то решение о его замене должно быть принято руководством города, в том числе — по финансовому обеспечению этих работ.

Напомним, в августе 2017 года Сибирская генерирующая компания взяла в аренду 320 км муниципальных тепловых сетей, которые ранее обслуживало МП «ССК», в настоящее время находящееся в стадии банкротства.

С августа по май энергетики СГК устранили более 250 повреждений на арендованных тепловых сетях, заменили более 3 км трубопроводов. С начала гидравлических испытаний только в Центральном и Куйбышевском районах зафиксированы 103 дефекта на тепловых сетях различных диаметров. Срок аренды СГК муниципальных сетей истекает 30 июня 2018 года. Вопрос продления договора аренды, как ожидается, будет рассмотрен 29 июня на заседании совета кредиторов МП «Сибирская сбытовая компания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, муниципальные тепловые сети во многих сибирских городах представляют собой жалкое зрелище: «наследство» советских времён обветшало настолько, что традиционные ремонты, осуществляемые в летний период, не спасают. Пожалуй, Алтайский край как ни одна другая сибирская территория, прочувствовала на себе все «прелести ледникового периода». Правда было это ещё в прошлом веке, когда в разгар зимы был практически заморожен Бийск. Поэтому то, что реализует СГК в третьем по величине городе Алтайского края, можно назвать уникальным проектом. Речь идёт о полном техническом перевооружении Южной Тепловой Станции в Рубцовске на собственные и заёмные средства.