Ташкент, 26 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Действующий заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур назначен главным имам-хатибом Ташкента, имам-хатибом соборной мечети «Минор», сообщили 26 июня в пресс-службе Духовного управления.

Bobyrr Мечеть Хужа Ахрор Вали

26 июня в мечети Шейха Зайниддина (мечеть Кукча) в Ташкенте состоялась очередная встреча имамов столицы Узбекистана. Решение о назначении Мансура было принято в рамках этой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня после тяжелого инсульта ушел из жизни имам-хатиб Ташкентского отделения духовного управления мусульман Узбекистана, один из самых известных религиозных деятелей республики Анвар-кори Турсунов.